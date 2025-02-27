Зеленський не підпише додаткову угоду зі США без гарантій безпеки, - Economist

Подальша угода між Україною та США має уточнити питання контролю та гарантій безпеки, які президент Володимир Зеленський прагнув отримати ще у вересні в обмін на надання мінеральних ресурсів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

У новій угоді між Україною та США немає згадки про законопроєкт Дональда Трампа на 500 мільярдів доларів, а також про американську вимогу стовідсоткового контролю над інвестиційним фондом. Як пише видання, власність на фонд розподілятиметься пропорційно внескам обох сторін, що свідчить про подальшу підтримку України з боку США.

Також було виключено пункт, який зобов’язував Україну сплачувати у фонд подвійну суму від будь-якої майбутньої допомоги. Зеленський раніше критикував цю вимогу, називаючи її "боргом десяти поколінь українців". Але питання контролю фонду залишається відкритим. Один пункт передбачає, що США контролюватимуть "максимальну суму", дозволену їхнім законодавством, що може суперечити положенню про пропорційний розподіл впливу.

The Economist зазначає, що майбутня угода має уточнити механізми контролю, а також гарантії безпеки, які Зеленський прагнув отримати ще у вересні в обмін на доступ до українських мінеральних ресурсів. Однак рамкова угода наразі містить лише положення про "захист взаємних інвестицій", але її преамбула передбачає ширшу "архітектуру угод" і підтримку у здобутті гарантій безпеки.

За словами джерел видання, знайомих із переговорами, Зеленський не має наміру підписувати другу, повнішу угоду, яка не містить ширших гарантій безпеки. Початковий рамковий документ не потребуватиме ратифікації парламентом, але майбутня угода - так.

Угода України та США

Раніше ЗМІ писали про те, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. Згідно з доступною інформацією, Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.

Вчора ж прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних металів. Ця угода отримала назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Також вчора Кабінет міністрів України мав розглянути текст цієї угоди.