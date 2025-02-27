Стало известно, кто от Украины подпишет соглашение о природных ресурсах с США

Правительство уполномочило подписать соглашение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подписание состоится после того, как президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности. В присутствии президентов представитель правительства подпишет этот договор.

Соглашение с США

Напомним, Кабинет министров Украины 26 февраля утвердил текст рамочного соглашения с правительством США "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Как сообщил Шмыгаль, в соглашении есть шесть ключевых моментов:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и совместно будет управляться правительствами обеих стран;

украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые являются критически важными для восстановления Украины;

собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины;

в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский положительно оценил этот документ. "Главные вопросы, которые поднимал именно я, - они там звучат очень неплохо. Главное для меня было, что мы не являемся должниками, в соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам", - сказал он.

По его словам, "фонд этот украино-американский, а не только американский".

Президент также сообщил, следующий документ будет сложнее и предусматривает ратификацию в Верховной раде. "Здесь Украина должна разобраться с лицензиями, аудит где что лежит. 50% идет в фонд. Следующие договоры будут говорить, как может работать партнерство", - пояснил он.

По данным источников издания The Economist, знакомых с переговорами, Зеленский не намерен подписывать второе, более полное соглашение, если оно не будет содержать гарантий безопасности.