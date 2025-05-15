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Стало відомо, чи приїде Путін на переговори України та РФ в Туреччині

Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін не буде присутній під час переговорів Росії та України у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "РИА Новости".

Пєсков, під час ефіру CNN, негативно відповів на питання про те, чи буде присутній диктатор Путін на переговорах з Україною в Туреччині. 

"Ні", - відповів речник диктатора на питання про те, чи є шанс, що Путін приїде до Стамбула.

Переговори України та Росії у Стамбулі

Нещодавно Путін виступив з ініціативою поновити прямі перемовини з Україною, починаючи з 15 травня в Стамбулі. У відповідь президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі.

15 травня президент України прибув до Туреччини. У столиці країни, Анкарі, запланована його зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Після переговорів в Анкарі Зеленський залишатиметься в очікуванні прибуття Путіна і, за необхідності, готовий вирушити до Стамбула, якщо той таки з’явиться.

Довгий час у Москві не розголошували, хто входитиме до складу делегації РФ, яка має взяти участь у переговорах у Туреччині. Проте 14 травня стало відомо, що Путін особисто на зустріч не приїде. Очолить російську делегацію Володимир Мединський - помічник Путіна, який вже був задіяний у перемовинах 2022 року.

Детальніше про заплановані переговори між Україною та Росією 15 травня в Туреччині - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяПереговори у Туреччині