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Українців попередили про можливий масований удар з повітря ближче до полудня: що відомо

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Україна, Субота 14 січня 2023 10:59
Українців попередили про можливий масований удар з повітря ближче до полудня: що відомо Фото: українців попередили про можливий масований удар 14 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 14 січня, близько 12.00, Росія може завдати масованого удару з повітря. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської області Ігоря Табурця.

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00", - написав він.

Табурець звернувся з проханням не нехтувати попереджувальними сигналами.

"Будьте в максимально безпечному місці!" - порекомендував він.

Оновлено 10.55. Про можливий масований ракетний удар попередив і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Можливий масований ракетний удар! Усі залишаємося в укриттях і не нехтуємо своєю безпекою! Бережіть себе!" - написав він в Telegram.

Оновлено 11.06. За даними командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, очікується масований ракетний удар, не виключена можливість зміни початкового курсу ворожих ракет.

"Не ігноруйте тривогу", - додав він.

Оновлено 11.36. За сьогоднішній день суботи, 14 січня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" не отримала жодного повідомлення про запуск ракет з території Білорусі

"Ми також можемо впевнено сказати, що злетів винищувачів з білоруських аеродромів, у тому числі з аеродромів у Мачулищах та Барановичах - також не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, мешканці Києва чути потужні вибухи 14 січня. Трохи пізніше у місті та області оголосили повітряну тривогу. Детальніше про атаку на Київ - читайте у статті РБК-Україна.

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