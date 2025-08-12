Стало відомо, чи дебютує Забарний за ПСЖ у фіналі Суперкубка УЄФА

Український захисник Ілля Забарний приєднався до ПСЖ та вирушить з командою Луїса Енріке до італійського міста Удіне. Там у середу, 14 серпня, парижани зустрінуться з лондонським "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт "ParisSG INFOS" у соцмережі Х (Twitter).
Попри присутність у заявці на поїздку, Забарний не зможе вийти на поле у цьому поєдинку. Причини відсутності офіційно не уточнюють, але за інформацією французьких ЗМІ, футболіст ще не готовий до офіційних матчів через нещодавню адаптацію та підготовку після переходу.
Втім, уболівальники зможуть уперше побачити його у формі паризького клубу вже цього вівторка, 12 серпня, о 19:00 за місцевим часом. У цей вечір команда проведе відкрите тренування на стадіоні в Удіне, яке буде доступне для журналістів.
Для Забарного це стане першим знайомством із новими партнерами у повноцінному тренувальному процесі.
Перехід українця до французького гранда став однією з головних трансферних подій літа для клубу, який прагне зміцнити оборону перед стартом сезону.
Переговори між ПСЖ і "Борнмутом" були напруженими та тривалими. Ще у червні англійці відхилили першу пропозицію французів у розмірі 63 млн євро, оскільки клуб не хотів відпускати свого ключового гравця.
На Забарного також претендували інші топ-клуби, зокрема "Тоттенгем" та "Ньюкасл", які пропонували схожі суми. Однак сам гравець чітко висловив бажання перейти у Лігу 1.
Цей фактор, а також наполегливість паризького клубу, стали вирішальними. Головний тренер "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке особисто наполягав на підписанні Забарного, бачачи в ньому важливу частину свого проекту.
За інформацією авторитетних інсайдерів, таких як Фабріціо Романо та французьких видань, зокрема L'Equipe, сума трансферу становить близько 67 млн євро, включно з бонусами.
Це робить Забарного найдорожчим українським захисником в історії, а також одним із найдорожчих центрбеків загалом. Раніше він вже встановив рекорд, перейшовши з київського "Динамо" до "Борнмута" за 22,7 млн євро у січні 2023 року.
До слова, кияни отримають непоганий бонус за перехід свого вихованця у ПСЖ.
Зазначимо, що за даними L'Equipe, Забарний підписав з парижанами контракт на 5 років, а його зарплата у першому сезоні складе 4,5 мільйона євро "чистими".