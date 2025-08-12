Стало відомо, чи дебютує Забарний за ПСЖ у фіналі Суперкубка УЄФА

Що відомо про перехід Забарного в ПСЖ

Перехід українця до французького гранда став однією з головних трансферних подій літа для клубу, який прагне зміцнити оборону перед стартом сезону.

Переговори між ПСЖ і "Борнмутом" були напруженими та тривалими. Ще у червні англійці відхилили першу пропозицію французів у розмірі 63 млн євро, оскільки клуб не хотів відпускати свого ключового гравця.

На Забарного також претендували інші топ-клуби, зокрема "Тоттенгем" та "Ньюкасл", які пропонували схожі суми. Однак сам гравець чітко висловив бажання перейти у Лігу 1.

Цей фактор, а також наполегливість паризького клубу, стали вирішальними. Головний тренер "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке особисто наполягав на підписанні Забарного, бачачи в ньому важливу частину свого проекту.

За інформацією авторитетних інсайдерів, таких як Фабріціо Романо та французьких видань, зокрема L'Equipe, сума трансферу становить близько 67 млн євро, включно з бонусами.

Це робить Забарного найдорожчим українським захисником в історії, а також одним із найдорожчих центрбеків загалом. Раніше він вже встановив рекорд, перейшовши з київського "Динамо" до "Борнмута" за 22,7 млн євро у січні 2023 року.

До слова, кияни отримають непоганий бонус за перехід свого вихованця у ПСЖ.

Зазначимо, що за даними L'Equipe, Забарний підписав з парижанами контракт на 5 років, а його зарплата у першому сезоні складе 4,5 мільйона євро "чистими".