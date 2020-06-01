Стало известно, чем займется экипаж корабля SpaceX на МКС

Прибывшие на космическом корабле Crew Dragon астронавты Даг Херли и Боб Бенкен во время пребывания на Международной космической станции (МКС) должны выйти в открытый космос. Херли и Бенкен будут оставаться на орбите в течение нескольких месяцев.

Об этом во время видеосвязи с Землей, которую транслировало NASA, заявил командир 63-го экипажа МКС астронавт Крис Кэссиди.

"Мы все очень рады, что к экипажу 63 присоединились еще два человека", - сказал он.

По словам Кэссиди, в ближайшее время экипаж МКС в составе двух россиян и трех американцев, должен убедиться в собственной безопасности и узнать, что делать в случае непредвиденной ситуации.

Он также сообщил, что в июне месяце экипаж может совершить выход в открытый космос.

В свою очередь астронавт Боб Бенкен рассказал об ощущениях во время первого пилотируемого полета Crew Dragon.

По его словами, полет корабля SpaceX до отделения от несущей его ракеты-носителя "был не таким плавным, как у шаттла".

"Чуть меньше перегрузки, но чуть более живо, так бы я наверное описал это", - сказал астронавт.

Однако, по его словам, после выхода на орбиту полет Crew Dragon проходил плавно и экипаж смог отдохнуть и поспать на орбите.

В свою очередь командир Crew Dragon Даг Херли отметил, что они считают себя счастливчиками из-за первого полета на новом корабле.

Кроме того на брифинге замруководителя пилотируемой программы NASA Стив Стич подтвердил, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на МКС.

"Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции", - сказал он.

В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку и он периодически вытирал правую часть лба.

Отметим, Херли и Бенкен будут оставаться на орбите от 30 до 119 суток. Срок их возвращения на Землю и дата завершения испытательного полета Crew Dragon пока не определены.

Напомним, впервые американские астронавты попали на МКС с помощью корабля коммерческой компании. Астронавтов на околоземную орбиту отправила компания SpaceX Илона Маска, для которой этот запуск стал историческим, ведь до этого ее корабли осуществляли только беспилотные полеты.

Запуск корабля Crew Dragon состоялся в субботу, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.

Спустя несколько часов после стыковки Бенкен и Харли покинули Crew Dragon и взошли на борт МКС.