Стало відомо, чим займеться екіпаж корабля SpaceX на МКС

Прибулі на космічному кораблі Crew Dragon астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен під час перебування на Міжнародній космічній станції (МКС) повинні вийти у відкритий космос. Херлі і Бенкен будуть залишатися на орбіті протягом декількох місяців.

Про це під час відеозв'язку із Землею, яку транслювало NASA, заявив командир 63-го екіпажу МКС астронавт Кріс Кессиді.

"Ми всі дуже раді, що до екіпажу 63 приєдналися ще дві людини", - сказав він.

За словами Кессиді, найближчим часом екіпаж МКС у складі двох росіян і трьох американців, повинен переконатися у власній безпеці і дізнатися, що робити у разі непередбаченої ситуації.

Він також повідомив, що у червні екіпаж може здійснити вихід у відкритий космос.

У свою чергу астронавт Боб Бенкен розповів про відчуття під час першого пілотованого польоту Crew Dragon.

За його словами, політ корабля SpaceX до відділення від несучої його ракети-носія "був не таким плавним, як у шаттла".

"Трохи менше перевантаження, але трохи жвавіше, так би я напевно описав це", - сказав астронавт.

Однак, за його словами, після виходу на орбіту політ Crew Dragon відбувався плавно і екіпаж зміг відпочити і поспати на орбіті.

У свою чергу командир Crew Dragon Даг Херлі зазначив, що вони вважають себе щасливчиками через перший політ на новому кораблі.

Крім того на брифінгу заступник керівника пілотованої програми NASA Стів Стіч підтвердив, що командир екіпажу Crew Dragon Даг Херлі вдарився лобом при переході з корабля на МКС.

"Так, він вдарився головою, це іноді трапляється на орбіті, але він у порядку, він відмінно виглядав на прес-конференції", - сказав він.

В ході сеансу відеозв'язку з МКС після переходу екіпажу на станцію Херлі тримався за чоло, після чого йому передали серветку і він періодично витирав праву частину лоба.

Зазначимо, Херлі і Бенкен будуть залишатися на орбіті від 30 до 119 діб. Термін їхнього повернення на Землю та дата завершення випробувального польоту Crew Dragon поки не визначені.

Нагадаємо, вперше американські астронавти потрапили на МКС за допомогою корабля комерційної компанії. Астронавтів на навколоземну орбіту відправила компанія SpaceX Ілона Маска, для якої цей запуск став історичним, адже до цього її кораблі здійснювали тільки безпілотні польоти.

Запуск корабля Crew Dragon відбувся в суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС 31 травня о 17:19.

Через кілька годин після стикування Бенкен і Харлі покинули Crew Dragon і зійшли на борт МКС.