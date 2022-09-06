Стало известно, кто займет важные для Украины должности в правительстве Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сформировала новое правительство страны. В частности, стало известно, кто станет руководителями Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Офиса премьер-министра Британии в Twitter .

Так, на пост главы Минобороны был повторно назначен Бен Уоллес. Отметим, что это ведомство отвечает за вопросы военной помощи для Украины.

Министром иностранных дел был назначен Джеймс Клеверли, который ранее был главой Министерства образования Британии. Добавим, что МИД занимается вопросами санкционной политики.