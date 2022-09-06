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Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона

Новина українською →
Британия, Вторник 06 сентября 2022 14:22
Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона Фото: Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Тем временем Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона, после чего он покинул шотландский замок Балморал после встречи с королевой, куда уже прибыла Лиз Трасс на ее формальное утверждение главой правительства страны.

Напомним, сегодня Борис Джонсон обратился к Британии со своей прощальной речью перед передачей должности Лиз Трасс. В ходе которой он заверил, его преемница сделает все возможное для победы над энергетическим шантажом Путина.

Добавим, вчера, 5 сентября, в Великобритании избрали нового премьер-министра страны. Ею стала действующая глава МИД Британии Лиз Трасс, а уже сегодня королева Елизавета II утвердит ее назначение.

Подробнее основные высказывания Трасс об Украине и повлияет ли смена премьера в поддержку со стороны Лондона - читайте в материале РБК-Украина.

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