Трасс произнесла свою первую речь на посту премьера: вспомнила о войне в Украине
Во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании. Она вспомнила о войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.
"Сейчас мы сталкиваемся с серьезными глобальными препятствиями, вызванными ужасающей войной России в Украине и последствиями Covid", - заявила Трасс.
Она пообещала развить экономику Британии при помощи понижения налогов и ряда реформ.
"Я снижу налоги, чтобы вознаградить тяжелый труд и стимулировать рост и инвестиции под руководством бизнеса. Я буду проводить реформы в рамках своей миссии, чтобы Соединенное Королевство работало, строилось и росло", - отметила премьер.
При этом Трасс заявила, что она будет работать над борьбой с энергетическим кризисом.
"Я займусь решением энергетического кризиса, вызванного путинской войной. На этой неделе я приму меры, чтобы разобраться со счетами за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение", - подчеркнула Трасс.
В своей речи новоизбранный премьер Британии пообещала улучшить сферу здравоохранения страны.
Напомним, во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.