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Трасс произнесла свою первую речь на посту премьера: вспомнила о войне в Украине

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Лондон, Вторник 06 сентября 2022 20:16
Трасс произнесла свою первую речь на посту премьера: вспомнила о войне в Украине Фото: Лиз Трасс, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании. Она вспомнила о войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

"Сейчас мы сталкиваемся с серьезными глобальными препятствиями, вызванными ужасающей войной России в Украине и последствиями Covid", - заявила Трасс.

Она пообещала развить экономику Британии при помощи понижения налогов и ряда реформ.

"Я снижу налоги, чтобы вознаградить тяжелый труд и стимулировать рост и инвестиции под руководством бизнеса. Я буду проводить реформы в рамках своей миссии, чтобы Соединенное Королевство работало, строилось и росло", - отметила премьер.

При этом Трасс заявила, что она будет работать над борьбой с энергетическим кризисом.

"Я займусь решением энергетического кризиса, вызванного путинской войной. На этой неделе я приму меры, чтобы разобраться со счетами за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение", - подчеркнула Трасс.

В своей речи новоизбранный премьер Британии пообещала улучшить сферу здравоохранения страны.

Напомним, во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании.

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