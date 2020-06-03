Стало известно, кто зайдет в Раду вместо Ткаченко

Место народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко в парламенте займет экс-судья и юрист из Днепра Денис Маслов.

Об этом заявил глава фракция "СН" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

Так, Арахамия после заседания Верховной Рады сообщил журналистам, что народным депутатом вместо Ткаченко станет Маслов.

"Господин Маслов, опытный юрист ... Я думаю, что это будет достойная замена", - сказал он.

Согласно данным ЦИК, Маслов находится в избирательном списке партии "Слуга народа" под номером 138.

Он родился 1 августа 1983 года, работает в должности директора ООО "АВИН ТРЕЙД", а также является основателем Юридической фирмы "Форца" и генеральным партнером адвокатского объединения Lawatec.

Кроме того, согласно его декларации за 2018 год, Маслов работал судьей Днепровского райсуда города Каменское (ранее Днепродзержинск, - ред.), а также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

На Fаcebook-странице Маслова указано, что он окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. А.Гончара.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров.

Согласно ему, новым министром культуры должен стать бывший генеральный директор телеканала 1+1, а ныне нардеп от "СН" Александр Ткаченко.

Как писало РБК-Украина, 1 июня фракция "Слуга народа" обсудила перестановки в Кабинете министров: нардепы определились с кандидатами на должности министров культуры и экологии.