Стало відомо, хто зайде в Раду замість Ткаченка

Місце народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка у парламенті займе екс-суддя і юрист з Дніпра Денис Маслов.

Про це заявив глава фракція "СН" Давид Арахамія, передає РБК-Україна.

Так, Арахамія після засідання Верховної Ради повідомив журналістам, що народним депутатом замість Ткаченка стане Маслов.

"Пан Маслов, досвідчений юрист ... Я думаю, що це буде достойна заміна", - сказав він.

Згідно з даними ЦВК, Маслов перебуває у виборчому списку партії "Слуга народу" під номером 138.

Він народився 1 серпня 1983 року, працює на посаді директора ТОВ "АВІН ТРЕЙД", а також є засновником Юридичної фірми "Форца" та генеральним партнером адвокатського об'єднання Lawatec.

Крім того, згідно з його декларацією за 2018 рік, Маслов працював суддею Дніпровського райсуду міста Кам'янське (раніше Дніпродзержинськ, - ред.), а також обіймав керівні посади в юридичних компаніях.

На Fаcebook-сторінці Маслова зазначено, що він закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. А. Гончара.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Верховну раду подання про призначення нових міністрів.

Згідно з ним, новим міністром культури має стати колишній генеральний директор телеканалу 1+1, а нині нардеп від "СН" Олександр Ткаченко.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 червня фракція "Слуга народу" обговорила перестановки в Кабінеті міністрів: нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.