"Слуга народа" предлагает перестановки в Кабмине: список кандидатов

Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Во фракции определились с руководителями Минкультуры и Минэкологии

На сегодняшнем заседании фракция "Слуга народа" обсуждала вопрос перестановки в Кабинете министров. В частности, нардепы определились с кандидатами на посты министров культуры и экологии.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Так, на заседании определились с должностью министра культуры - ее получит бывший руководитель холдинга "1+1" и народный депутат Александр Ткаченко. Должность главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, которую сейчас занимает Ткаченко, получит нардеп Никита Потураев.

Также фракция избрала кандидата на должность руководителя новосозданного Министерства экологии - это Роман Абрамовский. Его кандидатуру поддержали мажоритарщики и главы комитетов. Он был заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Кроме того, произойдет замена вице-премьер-министра по евроинтеграции. Должность Вадима Пристайко, которого планируют назначить послом в Британии, займет Ольга Стефанишина. Она раньше была директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Последнее назначение, которое рассматривали на заседании фракции, касалось вакантной должности в Конституционном суде от Рады. Фракция поддержала кандидатуру Виктора Кичуна. Он доцент кафедры конституционного права Украины Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Кравчук отметила, что голосование в парламенте за назначение всех кандидатов состоится во второй половине этой недели.

Напомним, ранее народный депутат Ирина Верещук рассказала РБК-Украина, что вице-премьер по евроинтеграции Пристайко отправится в Лондон, где будет занимать должность украинского посла.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий