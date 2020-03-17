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Стало известно, когда закроют метро в Киеве

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 12:17
Стало известно, когда закроют метро в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метро в Киеве закроют сегодня

Метро в Киеве закроют сегодня в 23:00 в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко на своем Telergam-канале.

Мэр города отметил, что согласно решению Кабмина, Киев должен закрыть метрополитен.

"Поэтому сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - написал он.

Вместе с тем, Кличко отметил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Напомним, что в Харькове также закривают метро, ​​решение начнет действовать с 20:00 17 марта.

РБК-Украина писало, что в столице с сегодняшнего дня усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничили перемещения по городу и между другими населенными пунктами; работают банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

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