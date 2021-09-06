Стало известно, когда вынесут приговор по делу о катастрофе MH17

По ее словам, из-за большого количества материалов и сложности дела суд не сможет вынести решение в обычный двухнедельный срок после завершения расследования.

"Есть три возможных даты решения: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года", - отметила она.

Отметим, с сегодняшнего дня на суде по делу о катастрофе MH17 дают слово родственникам жертв. Ожидается, что каждый день будут выступать от 8 до 11 человек.