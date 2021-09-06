Стало відомо, коли винесуть вирок у справі про катастрофу MH17

За її словами, через велику кількість матеріалів і складність справи суд не зможе винести рішення в звичайний двотижневий термін після завершення розслідування.

"Є три можливі дати рішення: 22 вересня, 17 листопада або 15 грудня 2022 року", - зазначила вона.

Зазначимо, з сьогоднішнього дня на суді у справі про катастрофу MH17 дають слово родичам жертв. Очікується, що щодня виступатимуть від 8 до 11 осіб.