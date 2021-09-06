Стало відомо, коли винесуть вирок у справі про катастрофу MH17

Суд у Гаазі (Нідерланди) винесе вирок у справі про катастрофу MH17 на Донбасі наступного року. Попередньо в суді називають три дати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента нідерландського De Telegraaf Саскії Беллеман.
За її словами, через велику кількість матеріалів і складність справи суд не зможе винести рішення в звичайний двотижневий термін після завершення розслідування.
"Є три можливі дати рішення: 22 вересня, 17 листопада або 15 грудня 2022 року", - зазначила вона.
Зазначимо, з сьогоднішнього дня на суді у справі про катастрофу MH17 дають слово родичам жертв. Очікується, що щодня виступатимуть від 8 до 11 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спільна слідча група (JIT) просить допомоги у російських військових у Курську, зокрема, надати будь-яку інформацію, яка може підтвердити, що літак "Малазійських авіаліній" збила установка "Бук" з місцевої військової частини.
Також стало відомо, що пару російських свідків у справі про катастрофу MH17 можуть депортувати з Нідерландів.