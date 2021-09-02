Катастрофа MH17: следствие просит помощи у российских военных из Курска

Совместная следственная группа (JIT), которая ведет следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, просит помощи у российских военных, проживающих в Курске. Она просит предоставит любую информацию, которая может иметь важное значение для суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт полиции Нидерландов .

Сообщается, что просьба обращена к российским военным в Курске, поскольку, по версии следствия, именно из этого города на оккупированный Донбасс летом 2014 года отправили установку "Бук", которая сбила самолет.

В частности, если есть какая-либо информация (фото, видео, электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе MH17), то просят связаться с JIT с помощью электронной почти или WhatsApp.

Кроме того, на сайте размещено обращение родителей погибшего в катастрофе Виктора Орешкина, которые тоже просят свидетелей из России отозваться.

"Этим обращением Совместная следственная группа (JIT) надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего с тем, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Краага, следствие хочет установить, кто входил в состав расчета, какое было задание и от кого оно было получено

"Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы", - добавил Крааг.