ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Российских свидетелей по делу MH17 могут депортировать из Нидерландов

Новина українською →
Амстердам, Суббота 24 июля 2021 16:25
Российских свидетелей по делу MH17 могут депортировать из Нидерландов Фото: суд по делу MH17 (nos.nl)
Автор: РБК-Украина

Пару российских свидетелей по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году могут депортировать из Нидерландов. Им отказали в предоставлении убежища, поскольку они не сразу дали показания следственной группе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.

Сообщается, что семейная пара сбежала в Нидерланды и предоставила конфиденциальную информацию о катастрофе MH17, но только через два года после того, как прибыла в страну.

Нидерландская миграционная служба (IND) считает, что они должны были поделиться информацией о MH17 сразу после прибытия в Нидерланды. На этом основании им отказали в предоставлении убежища, решение подтвердил суд.

На сегодня пара нелегально проживает в Нидерландах в ожидании депортации в Россию.

Подробности

Как пишет газета De Volkskrant, в июле 2014 года россиянка Елена услышала телефонный разговор начальника ее молодого человека Игоря об одном из причастных к катастрофе MH17. Из этого разговора она поняла, что тот общался с членом семьи одного из главарей "ЛДНР", который хвастался тем, что из "Бука" удалось сбить большой самолет.

Позже ей стало известно, что компания Игоря работает как прикрытие для российских боевиков на территории Украины, а его начальник хранил фальшивые украинские паспорта, под которыми те проникали на Донбасс. Затем Елена устроилась в администрацию компании и сделала копии нескольких паспортов.

Примерно в то же время у молодого человека возникли проблемы на работе, ему не платили деньги. В дальнейшем его обвинили в выводе денег компании на свой личный счет, после чего Игорь заявил, что Елене известно об украинских паспортах. Паре начали угрожать представители ФСБ, а Игоря несколько раз избивали и угрожали убийством.

В Нидерландах Елена заявила, что не раскрыла информацию о катастрофе MH17 сразу, поскольку боялась за безопасность родственников в России. С ней провели три интервью, и следственная группа восприняла показания всерьез. Но миграционная служба не поверила и не считает, что для них есть угроза преследования в России.

Напомним, ранее Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека с обвинениями в катастрофе рейса МН17.

На суде в Гааге рассматривается официальная версия о том, что к катастрофе причастна Российская Федерация, которая направила на Донбасс экипаж и установку "Бук".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нидерланды MH17
NEWS
На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены
На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"