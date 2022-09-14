Стало известно, когда возобновят ж/д сообщение между Балаклеей и Харьковом

Завтра, 15 сентября, будет восстановлено железнодорожное сообщение между освобожденной Балаклеей и Харьковом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Он отметил, что сегодня в город прибыл первый тестовый поезд "Укрзализныци".
"С завтрашнего дня будет работать железнодорожное сообщение между городом и Харьковом", - написал Тимошенко.
Заместитель руководителя ОП также отметил, что в освобожденний Изюм вместе с мобильным отделением Новой Почты привезли модуль Starlink для доступа к интернету.
Напомним, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о освобождение Балаклеи.
В городе начали выплачивать пенсии сразу за пять месяцев.
В Балаклею также вернулись спасатели.
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