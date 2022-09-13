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В Балаклее уже начали выплачивать пенсии: сразу за пять месяцев

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 22:16
В Балаклее уже начали выплачивать пенсии: сразу за пять месяцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Балаклее и Граковом Харьковской области начали выплачивать пенсии, сразу за пять месяцев – за тот период, что населенные пункты находились в оккупации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Очень важно, что с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Например, в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми.

Напомним, что президент Украины официально сообщил об освобождении Балаклеи 8 сентября 2022 года. Также в фоторепортаже мы показывали, как выглядит Балаклея после освобождения.

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Владимир Зеленский Пенсии Вторжение России в Украину Харьков Балаклея
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