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Стало известно, когда возобновят ж/д сообщение между Балаклеей и Харьковом

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Среда 14 сентября 2022 19:35
Стало известно, когда возобновят ж/д сообщение между Балаклеей и Харьковом Фото: железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом возобновят 15 сентября (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 15 сентября, будет восстановлено железнодорожное сообщение между освобожденной Балаклеей и Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он отметил, что сегодня в город прибыл первый тестовый поезд "Укрзализныци".

"С завтрашнего дня будет работать железнодорожное сообщение между городом и Харьковом", - написал Тимошенко.

Стало известно, когда возобновят ж/д сообщение между Балаклеей и Харьковом

Заместитель руководителя ОП также отметил, что в освобожденний Изюм вместе с мобильным отделением Новой Почты привезли модуль Starlink для доступа к интернету.

Напомним, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о освобождение Балаклеи.

В городе начали выплачивать пенсии сразу за пять месяцев.

В Балаклею также вернулись спасатели.

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