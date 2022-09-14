Стало известно, когда возобновят ж/д сообщение между Балаклеей и Харьковом

Фото: железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом возобновят 15 сентября (РБК-Украина)

Завтра, 15 сентября, будет восстановлено железнодорожное сообщение между освобожденной Балаклеей и Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он отметил, что сегодня в город прибыл первый тестовый поезд "Укрзализныци". "С завтрашнего дня будет работать железнодорожное сообщение между городом и Харьковом", - написал Тимошенко. Заместитель руководителя ОП также отметил, что в освобожденний Изюм вместе с мобильным отделением Новой Почты привезли модуль Starlink для доступа к интернету.