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Стало відомо, коли відновлять залізничне сполучення між Балаклією та Харковом

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Середа 14 вересня 2022 19:35
Стало відомо, коли відновлять залізничне сполучення між Балаклією та Харковом Фото: залізничне сполучення між Балаклією та Харковом відновлять 15 вересня (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завтра, 15 вересня, буде відновлено залізничне сполучення між звільненою Балаклією та Харковом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Він зазначив, що сьогодні до міста прибув перший тестовий потяг "Укрзалізниці".

"Від завтра працюватиме залізничне сполучення між містом та Харковом", - написав Тимошенко.

Стало відомо, коли відновлять залізничне сполучення між Балаклією та Харковом

Заступник керівника ОП також зазначив, що до звільненого Ізюму разом з мобільним відділенням Нової Пошти привезли модуль Starlink для доступу до інтернету.

Нагадаємо, 8 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Балаклії.

У місті почали виплачувати пенсії одразу за п'ять місяців.

До Балаклії також повернулися рятувальники.

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