Стало відомо, коли відновлять залізничне сполучення між Балаклією та Харковом

Завтра, 15 вересня, буде відновлено залізничне сполучення між звільненою Балаклією та Харковом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

Він зазначив, що сьогодні до міста прибув перший тестовий потяг "Укрзалізниці".

"Від завтра працюватиме залізничне сполучення між містом та Харковом", - написав Тимошенко.

Заступник керівника ОП також зазначив, що до звільненого Ізюму разом з мобільним відділенням Нової Пошти привезли модуль Starlink для доступу до інтернету.