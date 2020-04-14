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Стало відомо, хто може очолити Закарпатську ОДА

Новини » Політика     14.04.2020 - 14:38
Стало відомо, хто може очолити Закарпатську ОДА
Фото: Олексій Петров (скрін відео nashigroshi.org)

Олексій Петров подав декларацію на посаду голови Закарпатської ОДА

Новим головою Закарпатської обласної державної адміністрації може стати Олексій Петров, який подав відповідну декларацію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Національного агенства з питань запобігання корупції.

Петров подав декларацію на посаду голови Закарпатської ОДА. Він вказала 6 земельних ділянок і квартиру, а також дачу і автомобіль.

Петров займав посаду начальника Управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року. За рік він отримав заробітну плату в розмірі 597 646 гривень.

До цього Олексій Петров був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України, коли був під головуванням Олексія Гончарука, на засіданні 29 січня погодив кандидатуру нового голови Закарпатської обласної державної адміністрації Микиту Михайлюка.

РБК-Україна писало, що в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив главу Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Тоді також був звільнений голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Раніше повідомлялось, що Бондаренко пробув на посаді голови Закарпатської ОДА 5 місяців.

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Новини України Закарпатская ОГА
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