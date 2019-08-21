Стало известно, кто может стать новым послом США в России

Фото: Джон Салливан (Global Look Press/Ting Shen)

Джон Хантсман уходит в отставку 3 октября

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует назначить новым послом США в России Джона Салливана, который сейчас является заместителем госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Ожидается, что Салливан заменит действующего посла Джона Хансмана, который написал заявление об отставке, 3 октября этого года.

"Джон Салливан пользуется большим уважительно и мог бы быть отличным выбором для замены посла США в России", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

В то же время, New York Times отмечает, что Джон Салливан, "который раньше был адвокатом в других правительственных ведомствах, займет должность, имея ограниченный дипломатический опыт работы с Москвой".

Джона Салливана назначили на должность заместителя госсекретаря США в 2017 году. Перед этим он работал в юридической фирме Mayer Brown LLP, а до этого - юристом в правительственных ведомствах США.

Напомним, посол Соединенных Штатов Америки (США) в Российской Федерации Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу письмо с просьбой об отставке.

В своем заявлении об отставке посол Гантсман дал несколько советов своему натсупнику, отметив, что “дальше США должны приветси Россию к ответственности за ее поведение угрожает нам или нашим союзникам”. Хантсман был в должности с октября 2017 года.

РБК-Украина сообщало, что США направили в Украину временно поверенного Уильяма Тейлора. Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.