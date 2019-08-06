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Посол США в РФ уходит в отставку

Новости » Политика    06.08.2019 - 23:44
Посол США в РФ уходит в отставку
Фото: Джон Хантсман (wikimedia.org)

Он оставляет должность 3 октября

Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Российской Федерации Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу письмо с просьбой об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В документе отмечается, что Хантсман покинет посольство Америки в России 3 октября.

"Для меня большая честь иметь доверие, которое Вы оказали мне, (назначив) меня послом Соединенных Штатов в России в этот исторически сложный период в двусторонних отношениях", - говорится в письме.

Также Хантсман добавил, что США "должны продолжать заставлять Россию нести ответственность, когда ее действия угрожают нам и нашим союзникам".

"В то время, когда мы не можем прийти к согласию в вопросах, которые разделяют нас, существуют общие интересы, которые мы не можем игнорировать", - добавил Хантсман.

Хастаман был послом США в РФ с 3 октября 2017 года.

РБК-Украина сообщало, что США направили в Украину временно поверенного Уильяма Тейлора. Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.

Напомним, в мае посольство США объявило о завершении дипломатической миссии посла Мари Йованович.

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