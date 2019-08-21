Стало відомо, хто може стати новим послом США у Росії

Фото: Джон Салліван (Global Look Press/Ting Shen)

Джон Хантсман іде у відставку 3 жовтня

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує призначити новим послом США у Росії Джона Саллівана, який зараз є заступником держсекретаря Майка Помпео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Очікується, що Салліван замінить чинного посла Джона Гансмана, який написав заявку про відставку, 3 жовтня цього року.

"Джон Салліван користується великою поваго і міг би бути чудовим вибором для заміни посла США у Росії", - сказав Трамп в Овальному кабінеті.

​Водночас, New York Times зазначає, що Джон Салліван, "який раніше був юристом в інших урядових відомствах, займе посаду, маючи обмежений дипломатичний досвід роботи з Москвою".

Джона Саллівана призначили на посаду заступника держсекретаря США в 2017 році. Перед цим він працював у юридичній фірмі Mayer Brown LLP, а до цього - юристом в урядових відомствах США.

Нагадаємо, посол Сполучених Штатів Америки (США) у Російській Федерації Джон Хантсман направив президенту Дональду Трампу листа із проханням про відставку.

У своїй заяві про відставку посол Гантсман дав декілька порад своєму натсупнику, зазначивши, що “далі США мають приветси Росію до відповідальності, коли її поведінка загрожує нам чи нашим союзникам”. Гантсман був на посаді з жовтня 2017 року.

РБК-Україна повідомляло, що США направили в Україну тимчасово повіреного Вільяма Тейлора. Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.