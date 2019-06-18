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В Украину направили нового поверенного в делах США

Новости » Политика    18.06.2019 - 10:14
В Украину направили нового поверенного в делах США
Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Посол Тейлор уже возглавлял посольство США в Киеве

Временно поверенным в делах США в Украине назначен Уильям Тейлор. Об этом сообщается на странице посольства в Киеве в Facebook.

Как отметили в посольстве, Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.

Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в построении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.

"Соединенные Штаты остаются глубоко преданные успеха стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил он.

Кристина Квин, которая недавно руководила посольством как временный поверенный вернется к своей работе на посту заместителя главы миссии, сообщили в посольстве.

В Украину направили нового поверенного в делах США

Напомним, в мае посольство США объявило о завершении дипмиссии посла Мари Йованович. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что следующим послом США в Украине будет человек, который поддерживает администрацию американского президента Дональда Трампа.

Как сообщало РБК-Украина, Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временно поверенного в делах США в мае 2019 года.

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