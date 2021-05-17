Стало известно состояние попавшего под поезд метро в Киеве пассажира

В Киевской городской государственной администрации рассказали о состоянии пассажира, который упал под поезд метро в Киеве, чем остановил работу "красной" ветки метро. Он жив.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отметим, что в киевском метрополитене сообщили, что движение метро восстановлено.
"Мужчина жив. Его госпитализировали медики", - сообщили в КГГА.
РБК-Украина писало, что сегодня днем было остановлено движение "красной" ветки метро из-за падения человека под поезд. Происшествие зарегистрировано в управлении полиции метрополитена.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, на станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.
Ранее в Киеве сообщали о "минировании" десяти станций метро. Правоохранители проверили информацию. Она не подтвердилась.
Кроме того, взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве. Информация о "минировании" также не подтвердилась.