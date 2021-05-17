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Стало известно состояние попавшего под поезд метро в Киеве пассажира

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской городской государственной администрации рассказали о состоянии пассажира, который упал под поезд метро в Киеве, чем остановил работу "красной" ветки метро. Он жив.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отметим, что в киевском метрополитене сообщили, что движение метро восстановлено.

"Мужчина жив. Его госпитализировали медики", - сообщили в КГГА.

РБК-Украина писало, что сегодня днем было остановлено движение "красной" ветки метро из-за падения человека под поезд. Происшествие зарегистрировано в управлении полиции метрополитена.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, на станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

Ранее в Киеве сообщали о "минировании" десяти станций метро. Правоохранители проверили информацию. Она не подтвердилась.

Кроме того, взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве. Информация о "минировании" также не подтвердилась.

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