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Став відомий стан пасажира, який потрапив під поїзд метро у Києві

Автор: Анастасія Рокитна

У Київській міській державній адміністрації розповіли про стан пасажира, який впав під поїзд метро в Києві, чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Він живий.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначимо, що у київському метрополітені повідомили, що рух метро відновлено.

"Чоловік живий. Його госпіталізували медики", - повідомили в КМДА.

РБК-Україна писало, що сьогодні вдень був зупинений рух "червоної" гілки метро через падіння людини під поїзд. Подія зареєстрована в управлінні поліції метрополітену.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, на станції "Арсенальна" пасажир потрапив під поїзд.

Раніше в Києві повідомляли про "мінування" десяти станцій метро. Правоохоронці перевірили інформацію. Вона не підтвердилася.

Крім того, вибухівку шукали на станції метро "Хрещатик" у Києві. Інформація про "замінування" також не підтвердилася.

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