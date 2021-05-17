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Метро в Киеве возобновило работу после падения пассажира под поезд

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 13:51
Метро в Киеве возобновило работу после падения пассажира под поезд Фото: метро в Киеве возобновило работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве пассажир упал под поезд на станции метро "Арсенальная", чем остановил работу "красной" ветки метро. Его вытащили, теперь движение метро восстановлено.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Отметим, что происшествие зарегистрировано в управлении полиции метрополитена.

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на рельсы на станции "Арсенальная", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее в полиции сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Фото: в Киеве пассажир упал под поезд (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве искали взрывчатку на станции метро "Крещатик". Информация о "минировании" не подтвердилась.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

Кроме того, в Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки правоохранители эвакуировали 1 739 человек.

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