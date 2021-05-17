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В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 12:54
В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро Фото: остановлено движение поездов на "красной" линии метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

На входной двери станции метро висит вывеска: "Станция закрыта из-за причины попадания человека на рельсы".

В Киеве остановлено движение поездов на &quot;красной&quot; линии метро

"Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

В пресс-службе отметили, что об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Обновлено.

На сайте полиции Киева опубликовали фото с места падения человека под поезд.

"В настоящее время движение поездов на "красной" линии метро временно приостановлено. Сотрудники профильных служб делают все возможное, чтобы вытащить мужчину из-под поезда", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве пассажир упал под поезд (kyiv.npu.gov.ua)

Происшествие зарегистрировано в управлении полиции метрополитена.

Также в пресс-службе киевского метрополитена обновили информацию о движении поездов. Сообщается, что поезда по "красной" линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная".

Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров.

Напомним, ранее в Киеве сообщали о "минировании" десяти станций метро.

Кроме того, взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве. Информация о "минировании" не подтвердилась.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

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