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ЦИК назвал число украинцев, которые не пришли на выборы

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 04:20
ЦИК назвал число украинцев, которые не пришли на выборы
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком назвал окончательные данные по явке на выборах президента Украины

Проголосовать на выборах президента Украины не пришли более 10 млн избирателей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Центризбирком информирует, что количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 468 тысяч 783 человека. При этом количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 млн 711 тысяч 933 человека.

Таким образом, на выборы президента Украины не пришли 10 млн 756 тысяч 850 избирателей.

Напомним, ЦИК обработал более 20% протоколов по состоянию на 3:55. По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 29,97% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,81% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,35% голосов "за".

Как писало РБК-Украина, явка на выборах президента Украины, по данным Центризбиркома, по состоянию на 20 часов воскресенья, 31 марта, составила 63,52% в 199 округах. В частности, в Донецкой области явка составила 59,51%, а в Луганской - 56,76%, в Днепропетровской области - 65,96%, в Киеве - 68,01%. Во Львовской же оказалась самая высокая явка избирателей - 68,88%.

В Вашингтоне завершилось голосование на выборах президента Выборы 2019: ЦИК обнародовал окончательные данные по явке избирателей
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