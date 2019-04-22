ЦИК обнародовал данные подсчета 40% протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 2:18

Результаты второго тура выборов 2019 в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала 40% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК.

По результатам подсчетов 40,88% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,20% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,46% граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК обработал 35% протоколов.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В частности, глава США позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах 2019 в Украине.

Добавим также, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, Макрон также поздравил Зеленского по телефону.

Кроме того, глава правительства Армении Никол Пашинян поздравил Зеленского с избранием президентом на выборах 2019 в Украине. Пашинян пожелал Зеленскому успехов и выразил уверенность, что на посту президента он приложит все усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и служили обоим народам.