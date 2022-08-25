Стало известно, сколько раз в День Независимости объявляли воздушную тревогу

В День Независимости, 24 августа, по всей территории Украины прозвучало почти 200 предупреждений о ракетной опасности. Такой показатель стал набольшим с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт " Карта тревог ".

"Было объявлено 189 тревог в областях и в г. Киев. Это абсолютный "рекорд" за все время полномасштабного вторжения", - сообщили волонтеры.

Чаще всего сирены выли в:

Кировоградской области - 12 тревог;

Полтавской области - 12 тревог;

Запорожской области - 11 тревог;

Днепропетровской области - 11 тревог.

24 августа было объявлено 189 тревог в областях и в г. Киев. Это абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения.



Предыдущий рекорд-109 тревог был объявлен 23 апреля в канун Пасхи. pic.twitter.com/OEmT0Huumr - Карта тревог (@alerts_in_ua) August 24, 2022

Стоит отметить, что предыдущий "рекорд" - 109 тревог был объявлен 23 апреля в канун Пасхи.