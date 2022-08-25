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Россия держит в Черном море 28 "Калибров"

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 06:30
Россия держит в Черном море 28 "Калибров" Фото: Россия держит в Черном море 28 "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Через шторм 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

"Однако 4 носителя "Калибров", в том числе 1 подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов", - отметили в ОК "Юг".

Украинские военные призвали не испытывать судьбу, пренебрегая сигналами воздушной тревоги, и быть бдительными и ответственными, действовать четко и оперативно.

Кроме этого, не приближаться к подозрительным предметам и быть внимательными к поведению подозрительных людей. Информацию же о них немедленно предоставлять компетентным органам.

Напомним, в Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов. В городах выли сирены, сообщая местным жителям о воздушной тревоге

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