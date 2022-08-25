Россия держит в Черном море 28 "Калибров"

Российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Через шторм 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

"Однако 4 носителя "Калибров", в том числе 1 подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов", - отметили в ОК "Юг".

Украинские военные призвали не испытывать судьбу, пренебрегая сигналами воздушной тревоги, и быть бдительными и ответственными, действовать четко и оперативно.

Кроме этого, не приближаться к подозрительным предметам и быть внимательными к поведению подозрительных людей. Информацию же о них немедленно предоставлять компетентным органам.