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Стало відомо, скільки разів у День Незалежності оголошували повітряну тривогу

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Четвер 25 серпня 2022 07:50
Стало відомо, скільки разів у День Незалежності оголошували повітряну тривогу Фото: Скільки разів у День Незалежності оголошували повітряну тривогу (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У День Незалежності, 24 серпня, по всій території України пролунало майже 200 попереджень про ракетну небезпеку. Такий показник став найбільшим від 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт "Мапа тривог".

"Було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний "рекорд" за весь час повномасштабного вторгнення", - поінформували волонтери.

Найчастіше сирени вили у:

  • Кіровоградській області - 12 тривог;
  • Полтавській області - 12 тривог;
  • Запорізькій області - 11 тривог;
  • Дніпропетровській області - 11 тривог.

Варто зазначити, що попередній "рекорд" - 109 тривог було оголошено 23 квітня в переддень Великодня.

Нагадаємо, російські окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Отже, Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.

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