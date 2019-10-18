Стало известно, когда Сенцов посетит Европарламент

Визит в Европарламент запланирован на 25 ноября
Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сецов посетит Европейский парламент в конце ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
Отмечается, что визит Сенцова для выступления в Европарламенте запланирован на 25 ноября. Также ожидается, что в конце следующего месяца бывший политзаключенный получит премию Сахарова.
"Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить в Совете по иностранным делам. Очевидно, он получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе", – указал Рикард Йозвяк.
Напомним, украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова по 2018 год.
РБК-Украина писало, что после возвращения Сенцова из российского плена арезидент Европарламента Давид Сассоли заявлял о готовность лично привезти в Украину премию имени Андрея Сахарова, присужденную режиссеру Олегу Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья.