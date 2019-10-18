Стало известно, когда Сенцов посетит Европарламент

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сецов посетит Европейский парламент в конце ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

Отмечается, что визит Сенцова для выступления в Европарламенте запланирован на 25 ноября. Также ожидается, что в конце следующего месяца бывший политзаключенный получит премию Сахарова.

"Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить в Совете по иностранным делам. Очевидно, он получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе", – указал Рикард Йозвяк.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент на неопределенный срок. откладывал церемонию вручения премии имени Андрея Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова по 2018 год.

РБК-Украина писало, что после возвращения Сенцова из российского плена арезидент Европарламента Давид Сассоли заявлял о готовность лично привезти в Украину премию имени Андрея Сахарова, присужденную режиссеру Олегу Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья.