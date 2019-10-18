Стало відомо, коли Сенцов відвідає Європарламент

Візит в Європарламент запланований на 25 листопада
Український режисер, політв'язень Кремля Олег Сецов відвідає Європейський парламент наприкінці листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.
Зазначається, що візит Сенцова для виступу в Європарламенті запланований на 25 листопада. Також очікується, що наприкінці наступного місяця колишній політв'язень отримає премію Сахарова.
"Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня", – вказав Рікард Йозвяк.
Нагадаємо, український політв'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.
РБК-Україна писало, що після повернення Сенцова з російського полону арезидент Європарламенту Давид Сассоли заявляв про готовність особисто привезти в Україну премію імені Андрія Сахарова, присуджену режисеру Олегу Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я.