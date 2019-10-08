Данные Сенцова о заключении в Крыму и России используют в судах, - миссия ООН

Фото: Олег Сенцов в офисе миссии ООН (facebook.com/UNHumanRightsUkraine)

Сенцов рассказал о содержании под стражей и тюремном заключении в Крыму и в Российской Федерации

Освобожденный политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов предоставил Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем содержании в российском заключении. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Как сообщается, Сенцов рассказал о содержании под стражей и тюремном заключении в Крыму и в Российской Федерации.

"На протяжении этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важно встретиться с Олегом лично и задокументировать нарушения прав человека в его деле", - говорится в сообщении.

Как отметили в миссии, "информация, собранная во время интервью будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности".

Представители Мониторинговой миссии ООН намерены провести интервью со всеми, кто вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена 7 сентября.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.