Стало известно, где пройдет следующая конференция по вопросам восстановления Украины

Следующая конференция по вопросам восстановления Украины состоится в Великобритании в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter .

Также Шмыгаль отметил, что конференция в 2023 году станет следующим шагом на пути к восстановлению Украины, начатому в Лугано благодаря Швейцарии.

Он поблагодарил министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс за постоянную помощь и готовность содействовать развитию Украины.

Напомним, сегодня в Лугано (Швейцария) прошла первая конференция по вопросам восстановления Украины. Президент Владимир Зеленский, который принимал в ней участие дистанционно, намекнул некоторым участникам делегации на возвращение в Украину.

Кроме того, Украина разработала план восстановления, который рассчитан на 10 лет.