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Зеленский намекнул некоторым участникам делегации в Лугано на возвращение в Украину

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 15:58
Зеленский намекнул некоторым участникам делегации в Лугано на возвращение в Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул некоторым участникам украинской делегации на конференции в Лугано на возращение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления на конференции по восстановлению Украины в Facebook.

"Я очень благодарю вас за внимание, я приглашаю вас всех в наше государство, чтобы работать вместе. Вместе с нами. В самом начале господин президент (Швейцарии Иньяцио, - ред.) Кассис сказал, что увидел здесь большую, довольно большую делегацию. Я также был удивлен, что делегация большая", - заявил он.

Президент подчеркнул, что некоторых членов украинской делегации он не видел все месяцы войны.

"Я бы хотел пригласить некоторых людей, которых увидел через экран, я их не видел все эти месяцы войны, я бы их тоже хотел пригласить в Украину. Потому что у нас восстановление Украины, восстановление нашего государства. Я просто хотел бы это напомнить. Потому что война в Украине, там, где эти люди работают", - подчеркнул он.

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