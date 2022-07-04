Стало відомо, де пройде наступна конференція з питань відновлення України

Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у Великобританії у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Twitter .

Також Шмигаль зазначив, що конференція у 2023 році стане наступним кроком на шляху до відновлення України, розпочатого в Лугано завдяки Швейцарії.

Він подякував міністру закордонних справ Великобританії Ліз Трасс за постійну допомогу та готовність сприяти розвитку України.

Нагадаємо, сьогодні у Лугано (Швейцарія) пройшла перша конференція з питань відновлення України. Президент Володими Зеленський, що брав у ній участь дистанційно, натякнув деяким учасникам делегації на повернення в Україну.

Окрім того, Україна розробила план відновлення, що розрахований на 10 років.