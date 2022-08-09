Стало известно о погибшем в результате взрывов в Крыму

В результате взрывов на авиабазе в оккупированном Крыму есть погибший. Оккупационные власти якобы контролируют ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "главы" полуострова Сергея Аксенова.

"Ситуация под контролем… локализована, будут отселены дома, непосредственно находящиеся рядом с военным аэродромом. Основные комиссии будут работать завтра… К сожалению, поступает официальная информация, у нас один погибший", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате взрывов в Крыму, которых доставили в больницу. Согласно заявлению местных "властей", их жизни ничего не угрожает.

Отметим, на авиабазе в Новофедоровке дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, которые совершают налеты на материковую Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.