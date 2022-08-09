Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму

В результаті вибухів на авіабазі в окупованому Криму є загиблий. Окупаційна влада нібито контролює ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "глави" півострова Сергія Аксьонова.

"Ситуація під контролем... локалізована, будуть відселені будинки, що безпосередньо знаходяться поруч з військовим аеродромом. Основні комісії працюватимуть завтра... На жаль, надходить офіційна інформація, у нас один загиблий", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів у Криму, яких доставили до лікарні. Згідно із заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначимо, на авіабазі в Новофедорівці дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

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