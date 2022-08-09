RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму

Фото: Сергій Аксьонов (facebook com aksenov rk)
Автор: Юлія Бойко

В результаті вибухів на авіабазі в окупованому Криму є загиблий. Окупаційна влада нібито контролює ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "глави" півострова Сергія Аксьонова.

"Ситуація під контролем... локалізована, будуть відселені будинки, що безпосередньо знаходяться поруч з військовим аеродромом. Основні комісії працюватимуть завтра... На жаль, надходить офіційна інформація, у нас один загиблий", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів у Криму, яких доставили до лікарні. Згідно із заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначимо, на авіабазі в Новофедорівці дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВибух