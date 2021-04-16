Стало известно, почему прошлый парламент не проголосовал за денонсацию Харьковских соглашений

Депутат и глава парламентского комитета по иностранным делам предыдущего 8-го созыва Верховной рады Анна Гопко объяснила, что в 2015 году не поддержала законопроект лидера Радикальной партии Олега Ляшко о денонсации Харьковских соглашений, потому что его должен был подать президент Петр Порошенко.
Об этом Гопко сообщила в комментарии "Главкому".
"Когда я возглавляла комитет, тогда такое представление о денонсации (Харьковских соглашений, - ред.) должен был подать президент Петр Порошенко согласно своих полномочий", - сказала она.
По ее словам, на тот момент комитет погряз в дебатах по поводу денонсации Большого договора о дружбе с Россией, поєтому запоздал с голосованием по єтим соглашениям.
Кроме этого, по ее словам, много времени заняли дебаты по денонсации двустороннего соглашения с РФ о признании Азовского моря и Керченского залива внутренними водами, которое подписал президент Леонид Кучма после конфликта вокруг Тузлы.
Гопко отметила, что считает вопрос инвентаризации договорной базы между Украиной и РФ важным вопросом и напомнила, что Комитет по иностранным делам неоднократно обращался по этому поводу в МИД.
Напомним, как сообщалось, в середине марта законопроект о денонсации Харьковских соглашений в Верховной раде зарегистрировали народные депутаты Олег Дунда и Александр Алексейчук (фракция "Слуга народа").
Как писало РБК-Украина, 11 марта Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений украинским парламентом. Документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.
12 марта главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы.
Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что считают нецелесообразным денонсации Харьковских соглашений, поскольку нарушение их Россией предоставляет Украине дополнительные аргументы для привлечения РФ к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма.