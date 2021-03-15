Разумков о деле Харьковских соглашений: нардепы не несут ответственности за голосование
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело Харьковских соглашений. Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.
Разумков подчеркнул, что у нардепов остается индемнитет.
"СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, (выяснить, - ред.), кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается... Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована (привлечение к уголовной ответственности, - ред.)", - сказал глава Рады.
Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений. Расследование начали по факту государственной измены.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.
Как писало РБК-Украина, также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию Харьковских соглашений.
Кто может попасть под проверку СБУ, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.