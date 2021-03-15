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Разумков о деле Харьковских соглашений: нардепы не несут ответственности за голосование

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 12:28
Разумков о деле Харьковских соглашений: нардепы не несут ответственности за голосование Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело Харьковских соглашений. Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.

Об этом он сказал в ходе согласительного совета ВР.

Разумков подчеркнул, что у нардепов остается индемнитет.

"СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, (выяснить, - ред.), кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается... Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована (привлечение к уголовной ответственности, - ред.)", - сказал глава Рады.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений. Расследование начали по факту государственной измены.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.

Как писало РБК-Украина, также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию Харьковских соглашений.

Кто может попасть под проверку СБУ, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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