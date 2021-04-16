Стало известно, почему прошлый парламент не проголосовал за денонсацию Харьковских соглашений

Депутат и глава парламентского комитета по иностранным делам предыдущего 8-го созыва Верховной рады Анна Гопко объяснила, что в 2015 году не поддержала законопроект лидера Радикальной партии Олега Ляшко о денонсации Харьковских соглашений , потому что его должен был подать президент Петр Порошенко.

"Когда я возглавляла комитет, тогда такое представление о денонсации (Харьковских соглашений, - ред.) должен был подать президент Петр Порошенко согласно своих полномочий", - сказала она.

По ее словам, на тот момент комитет погряз в дебатах по поводу денонсации Большого договора о дружбе с Россией, поєтому запоздал с голосованием по єтим соглашениям.

Кроме этого, по ее словам, много времени заняли дебаты по денонсации двустороннего соглашения с РФ о признании Азовского моря и Керченского залива внутренними водами, которое подписал президент Леонид Кучма после конфликта вокруг Тузлы.

Гопко отметила, что считает вопрос инвентаризации договорной базы между Украиной и РФ важным вопросом и напомнила, что Комитет по иностранным делам неоднократно обращался по этому поводу в МИД.