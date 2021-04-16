Стало відомо, чому минулий парламент не проголосував за денонсацію Харківських угод
Депутат і глава парламентського комітету у закордонних справах попереднього 8-го скликання Верховної ради Ганна Гопко пояснила, що в 2015 році не підтримала законопроект лідера Радикальної партії Олега Ляшка про денонсацію Харківських угод, тому що його повинен був подати президент Петро Порошенко.
Про це Гопко повідомила в коментарі "Главкому".
"Коли я очолювала комітет, тоді таку постанову про денонсацію (Харківських угод, - ред.) повинен був подати президент Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень", - сказала вона.
За її словами, на той момент комітет загруз у дебатах з приводу денонсації Великого договору про дружбу з Росією, тому запізнився з голосуванням по викладеним угодами.
Крім цього, за її словами, багато часу зайняли дебати щодо денонсації двосторонньої угоди з РФ про визнання Азовського моря і Керченської затоки внутрішніми водами, яке підписав президент Леонід Кучма після конфлікту навколо Тузли.
Гопко відзначила, що вважає питання інвентаризації договірної бази між Україною і РФ важливим питанням і нагадала, що Комітет у закордонних справах неодноразово звертався з цього приводу до МЗС.
Нагадаємо, як повідомлялося, в середині березня законопроект про денонсацію Харківських угод у Верховній раді зареєстрували народні депутати Олег Дунда і Олександр Алексейчук (фракція "Слуга народу").
Як повідомляло РБК-Україна, 11 березня Рада нацбезпеки і оборони доручив СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.
12 березня головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.
Раніше в Міністерстві закордонних справ заявили, що вважають недоцільним денонсації Харківських угод, оскільки порушення їх Росією надає Україні додаткові аргументи для залучення РФ до відповідальності і компенсації збитків за окупацію Криму.