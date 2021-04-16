Стало відомо, чому минулий парламент не проголосував за денонсацію Харківських угод

Депутат і глава парламентського комітету у закордонних справах попереднього 8-го скликання Верховної ради Ганна Гопко пояснила, що в 2015 році не підтримала законопроект лідера Радикальної партії Олега Ляшка про денонсацію Харківських угод , тому що його повинен був подати президент Петро Порошенко.

"Коли я очолювала комітет, тоді таку постанову про денонсацію (Харківських угод, - ред.) повинен був подати президент Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень", - сказала вона.

За її словами, на той момент комітет загруз у дебатах з приводу денонсації Великого договору про дружбу з Росією, тому запізнився з голосуванням по викладеним угодами.

Крім цього, за її словами, багато часу зайняли дебати щодо денонсації двосторонньої угоди з РФ про визнання Азовського моря і Керченської затоки внутрішніми водами, яке підписав президент Леонід Кучма після конфлікту навколо Тузли.

Гопко відзначила, що вважає питання інвентаризації договірної бази між Україною і РФ важливим питанням і нагадала, що Комітет у закордонних справах неодноразово звертався з цього приводу до МЗС.