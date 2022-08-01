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Стало известно, когда первое судно с украинским зерном прибудет в Стамбул

Фото: первое судно с украинским зерном прибудет в Стамбул 2 августа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Первое судно с украинским зерном, которое отправилось из порта Одессы, прибудет в Стамбул во вторник, 2 августа в 15:00. Там будет проведена проверка груза.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

"После того как судно станет на якорь, прибудет совместная делегация представителей России, Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре и проведет проверку груза", - сказал он.

Акар добавил, что за прохождением судна сейчас следит координационный центр.

"Мы применили в отношении судна процедуры и принципы, о которых договорились, и надеемся, что процесс будет продолжаться без каких-либо сбоев", - сказал он.

Напомним, сегодня первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.

В портах Одесской области стоят еще 16 кораблей с украинским зерном, ожидающих отправки.

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