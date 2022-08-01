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Стало відомо, коли перше судно з українським зерном прибуде у Стамбул

Фото: перше судно з українським зерном прибуде у Стамбул 2 серпня (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Перше судно з українським зерном, що вирушило з порту Одеси, прибуде у Стамбул у вівторок, 2 серпня о 15:00. Там буде проведена перевірка вантажу.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

"Після того як судно стане на якір, прибуде спільна делегація представників Росії, України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі та проведе перевірку вантажу", - сказав він.

Акар додав, що за проходженням судна наразі стежить координаційний центр.

"Ми застосували щодо судна процедури та принципи, про які домовилися, і маємо надію, що процес триватиме без будь-яких збоїв", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

В портах Одеської області стоять ще 16 кораблів з українським зерном, що чекають на відправку.

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ТурцияСтамбул